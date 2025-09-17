Lagi Mengenai CJPY

Celo Japanese Yen Logo

Celo Japanese Yen Harga (CJPY)

Tidak tersenarai

1 CJPY ke USD Harga Langsung:

$0.00680236
$0.00680236
+0.20%1D
USD
Celo Japanese Yen (CJPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:26:57 (UTC+8)

Celo Japanese Yen (CJPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00677424
$ 0.00677424
24J Rendah
$ 0.00683652
$ 0.00683652
24J Tinggi

$ 0.00677424
$ 0.00677424

$ 0.00683652
$ 0.00683652

$ 0.00700741
$ 0.00700741

$ 0.00660741
$ 0.00660741

-0.19%

+0.22%

+0.09%

+0.09%

Celo Japanese Yen (CJPY) harga masa nyata ialah $0.00680236. Sepanjang 24 jam yang lalu, CJPY didagangkan antara $ 0.00677424 rendah dan $ 0.00683652 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CJPY sepanjang masa ialah $ 0.00700741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00660741.

Dari segi prestasi jangka pendek, CJPY telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Japanese Yen (CJPY) Maklumat Pasaran

$ 25.45K
$ 25.45K

--
--

$ 25.45K
$ 25.45K

3.74M
3.74M

3,741,607.177915593
3,741,607.177915593

Had Pasaran semasa Celo Japanese Yen ialah $ 25.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CJPY ialah 3.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3741607.177915593. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.45K.

Celo Japanese Yen (CJPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Celo Japanese Yen kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Celo Japanese Yen kepada USD adalah $ +0.0000055330.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Celo Japanese Yen kepada USD adalah $ +0.0000534624.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Celo Japanese Yen kepada USD adalah $ -0.000080370362144506.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.22%
30 Hari$ +0.0000055330+0.08%
60 Hari$ +0.0000534624+0.79%
90 Hari$ -0.000080370362144506-1.16%

Apakah itu Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Celo Japanese Yen (CJPY) Sumber

Celo Japanese Yen Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Celo Japanese Yen (CJPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Celo Japanese Yen (CJPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Celo Japanese Yen.

Semak Celo Japanese Yen ramalan harga sekarang!

CJPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Celo Japanese Yen (CJPY)

Memahami tokenomik Celo Japanese Yen (CJPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CJPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Celo Japanese Yen (CJPY)

Berapakah nilai Celo Japanese Yen (CJPY) hari ini?
Harga langsung CJPY dalam USD ialah 0.00680236 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CJPY ke USD?
Harga semasa CJPY ke USD ialah $ 0.00680236. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Celo Japanese Yen?
Had pasaran untuk CJPY ialah $ 25.45K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CJPY?
Bekalan edaran CJPY ialah 3.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CJPY?
CJPY mencapai harga ATH sebanyak 0.00700741 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CJPY?
CJPY melihat harga ATL sebanyak 0.00660741 USD.
Berapakah jumlah dagangan CJPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CJPYialah -- USD.
Adakah CJPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
CJPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CJPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Celo Japanese Yen (CJPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.