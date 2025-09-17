Celo Japanese Yen (CJPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00677424 24J Tinggi $ 0.00683652 Sepanjang Masa $ 0.00700741 Harga Terendah $ 0.00660741 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) +0.09%

Celo Japanese Yen (CJPY) harga masa nyata ialah $0.00680236. Sepanjang 24 jam yang lalu, CJPY didagangkan antara $ 0.00677424 rendah dan $ 0.00683652 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CJPY sepanjang masa ialah $ 0.00700741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00660741.

Dari segi prestasi jangka pendek, CJPY telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Japanese Yen (CJPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.45K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.45K Bekalan Peredaran 3.74M Jumlah Bekalan 3,741,607.177915593

Had Pasaran semasa Celo Japanese Yen ialah $ 25.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CJPY ialah 3.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3741607.177915593. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.45K.