Tokenomik Celo Japanese Yen (CJPY)

Lihat cerapan utama tentang Celo Japanese Yen (CJPY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Celo Japanese Yen (CJPY) Maklumat

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Laman Web Rasmi:
https://www.mento.org/
Kertas putih:
https://github.com/mento-protocol/whitepaper

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Celo Japanese Yen (CJPY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.76K
Jumlah Bekalan:
$ 4.25M
Bekalan Edaran:
$ 4.25M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.76K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00700741
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00660741
Harga Semasa:
$ 0.00677201
Tokenomik Celo Japanese Yen (CJPY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Celo Japanese Yen (CJPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CJPY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CJPY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CJPY, terokai CJPY harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.