Lagi Mengenai CNGN

Maklumat Harga CNGN

Kertas putih CNGN

Laman Web Rasmi CNGN

Tokenomik CNGN

Ramalan Harga CNGN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Celo Nigerian Naira Logo

Celo Nigerian Naira Harga (CNGN)

Tidak tersenarai

1 CNGN ke USD Harga Langsung:

$0.00066237
$0.00066237$0.00066237
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Celo Nigerian Naira (CNGN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:27:04 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+0.06%

+0.59%

+0.59%

Celo Nigerian Naira (CNGN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNGN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNGN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNGN telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Nigerian Naira (CNGN) Maklumat Pasaran

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

--
----

$ 9.08K
$ 9.08K$ 9.08K

13.71M
13.71M 13.71M

13,713,426.78327476
13,713,426.78327476 13,713,426.78327476

Had Pasaran semasa Celo Nigerian Naira ialah $ 9.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNGN ialah 13.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13713426.78327476. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.08K.

Celo Nigerian Naira (CNGN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Celo Nigerian Naira kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Celo Nigerian Naira kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Celo Nigerian Naira kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Celo Nigerian Naira kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.06%
30 Hari$ 0+2.18%
60 Hari$ 0+1.92%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Celo Nigerian Naira (CNGN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Celo Nigerian Naira Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Celo Nigerian Naira (CNGN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Celo Nigerian Naira (CNGN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Celo Nigerian Naira.

Semak Celo Nigerian Naira ramalan harga sekarang!

CNGN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Celo Nigerian Naira (CNGN)

Memahami tokenomik Celo Nigerian Naira (CNGN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CNGN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Celo Nigerian Naira (CNGN)

Berapakah nilai Celo Nigerian Naira (CNGN) hari ini?
Harga langsung CNGN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CNGN ke USD?
Harga semasa CNGN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Celo Nigerian Naira?
Had pasaran untuk CNGN ialah $ 9.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CNGN?
Bekalan edaran CNGN ialah 13.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CNGN?
CNGN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CNGN?
CNGN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CNGN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CNGNialah -- USD.
Adakah CNGN akan naik lebih tinggi tahun ini?
CNGN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CNGNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:27:04 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.