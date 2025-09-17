Celo Nigerian Naira (CNGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +0.59%

Celo Nigerian Naira (CNGN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNGN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNGN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNGN telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celo Nigerian Naira (CNGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Bekalan Peredaran 13.71M 13.71M 13.71M Jumlah Bekalan 13,713,426.78327476 13,713,426.78327476 13,713,426.78327476

Had Pasaran semasa Celo Nigerian Naira ialah $ 9.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNGN ialah 13.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13713426.78327476. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.08K.