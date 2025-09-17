Centaur (CNTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02709056$ 0.02709056 $ 0.02709056 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.45% Perubahan Harga (7D) -1.14% Perubahan Harga (7D) -1.14%

Centaur (CNTR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNTR sepanjang masa ialah $ 0.02709056, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNTR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan -1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Centaur (CNTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.58K$ 44.58K $ 44.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 146.75K$ 146.75K $ 146.75K Bekalan Peredaran 1.82B 1.82B 1.82B Jumlah Bekalan 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Centaur ialah $ 44.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CNTR ialah 1.82B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 146.75K.