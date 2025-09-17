Apakah itu Centience (CENTS)

Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Centience (CENTS) Berapakah nilai Centience (CENTS) hari ini? Harga langsung CENTS dalam USD ialah 0.0002785 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CENTS ke USD? $ 0.0002785 . Lihat Harga semasa CENTS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Centience? Had pasaran untuk CENTS ialah $ 278.44K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CENTS? Bekalan edaran CENTS ialah 999.79M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CENTS? CENTS mencapai harga ATH sebanyak 0.03824067 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CENTS? CENTS melihat harga ATL sebanyak 0.00018663 USD . Berapakah jumlah dagangan CENTS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CENTSialah -- USD . Adakah CENTS akan naik lebih tinggi tahun ini? CENTS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CENTSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

