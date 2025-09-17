CEREAL (CEP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.30406$ 0.30406 $ 0.30406 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -11.46% Perubahan Harga (7D) +20.03% Perubahan Harga (7D) +20.03%

CEREAL (CEP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CEP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CEP sepanjang masa ialah $ 0.30406, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CEP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -11.46% dalam 24 jam dan +20.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CEREAL (CEP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Bekalan Peredaran 180.11M 180.11M 180.11M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa CEREAL ialah $ 9.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CEP ialah 180.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.50K.