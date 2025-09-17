Cerebro (CRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00358851 $ 0.00358851 $ 0.00358851 24J Rendah $ 0.00362846 $ 0.00362846 $ 0.00362846 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00358851$ 0.00358851 $ 0.00358851 24J Tinggi $ 0.00362846$ 0.00362846 $ 0.00362846 Sepanjang Masa $ 0.602236$ 0.602236 $ 0.602236 Harga Terendah $ 0.00216278$ 0.00216278 $ 0.00216278 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.35% Perubahan Harga (7D) +4.32% Perubahan Harga (7D) +4.32%

Cerebro (CRX) harga masa nyata ialah $0.00362214. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRX didagangkan antara $ 0.00358851 rendah dan $ 0.00362846 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRX sepanjang masa ialah $ 0.602236, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00216278.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cerebro (CRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.22K$ 36.22K $ 36.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.22K$ 36.22K $ 36.22K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Cerebro ialah $ 36.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRX ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.22K.