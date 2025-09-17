Cerebrum (CBM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.020536$ 0.020536 $ 0.020536 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +7.33% Perubahan Harga (7D) +7.33%

Cerebrum (CBM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBM sepanjang masa ialah $ 0.020536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +7.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cerebrum (CBM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.40K$ 24.40K $ 24.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.40K$ 24.40K $ 24.40K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,946,211.979023 999,946,211.979023 999,946,211.979023

Had Pasaran semasa Cerebrum ialah $ 24.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CBM ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999946211.979023. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.40K.