Apakah itu Cerebrum DAO (NEURON)

Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: - Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO - Voting on the terms under which each project can receive funds - Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.) - Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cerebrum DAO (NEURON) Berapakah nilai Cerebrum DAO (NEURON) hari ini? Harga langsung NEURON dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NEURON ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa NEURON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Cerebrum DAO? Had pasaran untuk NEURON ialah $ 6.98M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NEURON? Bekalan edaran NEURON ialah 26.72B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEURON? NEURON mencapai harga ATH sebanyak 0.00152718 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEURON? NEURON melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan NEURON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEURONialah -- USD . Adakah NEURON akan naik lebih tinggi tahun ini? NEURON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEURONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

