CertaiK by Virtuals (CERTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00045571 $ 0.00045571 $ 0.00045571 24J Rendah $ 0.00047552 $ 0.00047552 $ 0.00047552 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00045571$ 0.00045571 $ 0.00045571 24J Tinggi $ 0.00047552$ 0.00047552 $ 0.00047552 Sepanjang Masa $ 0.01099858$ 0.01099858 $ 0.01099858 Harga Terendah $ 0.0003044$ 0.0003044 $ 0.0003044 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -1.27% Perubahan Harga (7D) +11.19% Perubahan Harga (7D) +11.19%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) harga masa nyata ialah $0.00046897. Sepanjang 24 jam yang lalu, CERTAI didagangkan antara $ 0.00045571 rendah dan $ 0.00047552 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CERTAI sepanjang masa ialah $ 0.01099858, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003044.

Dari segi prestasi jangka pendek, CERTAI telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -1.27% dalam 24 jam dan +11.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 467.89K$ 467.89K $ 467.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 467.89K$ 467.89K $ 467.89K Bekalan Peredaran 997.20M 997.20M 997.20M Jumlah Bekalan 997,195,783.4280375 997,195,783.4280375 997,195,783.4280375

Had Pasaran semasa CertaiK by Virtuals ialah $ 467.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CERTAI ialah 997.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997195783.4280375. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 467.89K.