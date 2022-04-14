Tokenomik CertaiK by Virtuals (CERTAI)
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Maklumat
CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter.
We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms.
The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CertaiK by Virtuals (CERTAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik CertaiK by Virtuals (CERTAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CertaiK by Virtuals (CERTAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CERTAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CERTAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CERTAI, terokai CERTAI harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.