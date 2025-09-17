cETH (CETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 89.09 $ 89.09 $ 89.09 24J Rendah $ 91.17 $ 91.17 $ 91.17 24J Tinggi 24J Rendah $ 89.09$ 89.09 $ 89.09 24J Tinggi $ 91.17$ 91.17 $ 91.17 Sepanjang Masa $ 99.52$ 99.52 $ 99.52 Harga Terendah $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +4.75% Perubahan Harga (7D) +4.75%

cETH (CETH) harga masa nyata ialah $90.77. Sepanjang 24 jam yang lalu, CETH didagangkan antara $ 89.09 rendah dan $ 91.17 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CETH sepanjang masa ialah $ 99.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.89.

Dari segi prestasi jangka pendek, CETH telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cETH (CETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.16M$ 175.16M $ 175.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 175.16M$ 175.16M $ 175.16M Bekalan Peredaran 1.93M 1.93M 1.93M Jumlah Bekalan 1,929,673.32107841 1,929,673.32107841 1,929,673.32107841

Had Pasaran semasa cETH ialah $ 175.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CETH ialah 1.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1929673.32107841. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.16M.