Ceylon Harga Hari Ini

Harga langsung Ceylon (RS) hari ini ialah $ 0.00000103, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000103 setiap RS.

Ceylon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,123,996, dengan bekalan edaran sebanyak 4.00T RS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RS didagangkan antara $ 0.00000102 (rendah) dan $ 0.00000104 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000061, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RS dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -3.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ceylon (RS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Bekalan Peredaran 4.00T 4.00T 4.00T Jumlah Bekalan 3,999,889,767,460.145 3,999,889,767,460.145 3,999,889,767,460.145

