CF Large Cap Index Harga Hari Ini

Harga langsung CF Large Cap Index (LCAP) hari ini ialah $ 10.11, dengan 2.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LCAP kepada USD penukaran adalah $ 10.11 setiap LCAP.

CF Large Cap Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,341,328, dengan bekalan edaran sebanyak 628.05K LCAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LCAP didagangkan antara $ 9.83 (rendah) dan $ 10.16 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 13.34, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 9.25.

Dalam prestasi jangka pendek, LCAP dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -8.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CF Large Cap Index (LCAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Bekalan Peredaran 628.05K 628.05K 628.05K Jumlah Bekalan 628,045.8334026138 628,045.8334026138 628,045.8334026138

Had Pasaran semasa CF Large Cap Index ialah $ 6.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LCAP ialah 628.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 628045.8334026138. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.34M.