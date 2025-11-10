Tokenomik CF Large Cap Index (LCAP)

Tokenomik CF Large Cap Index (LCAP)

Lihat cerapan utama tentang CF Large Cap Index (LCAP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:43:22 (UTC+8)
USD

CF Large Cap Index (LCAP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CF Large Cap Index (LCAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.35M
Jumlah Bekalan:
$ 613.18K
Bekalan Edaran:
$ 614.49K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.33M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 13.34
Terendah Sepanjang Masa:
$ 9.25
Harga Semasa:
$ 10.29
CF Large Cap Index (LCAP) Maklumat

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

Laman Web Rasmi:
https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x4da9a0f397db1397902070f93a4d6ddbc0e0e6e8/overview
Kertas putih:
https://reserve.org/protocol/index_dtfs/overview/#overview

Tokenomik CF Large Cap Index (LCAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CF Large Cap Index (LCAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LCAP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LCAP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LCAP, terokai LCAP harga langsung token!

