CGAI (CGAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00526633$ 0.00526633 $ 0.00526633 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.74% Perubahan Harga (7D) +2.74%

CGAI (CGAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGAI sepanjang masa ialah $ 0.00526633, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CGAI (CGAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.60K$ 102.60K $ 102.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.60K$ 102.60K $ 102.60K Bekalan Peredaran 566.22M 566.22M 566.22M Jumlah Bekalan 566,216,201.930302 566,216,201.930302 566,216,201.930302

Had Pasaran semasa CGAI ialah $ 102.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGAI ialah 566.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 566216201.930302. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.60K.