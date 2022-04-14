Tokenomik CGAI (CGAI)

Lihat cerapan utama tentang CGAI (CGAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
CGAI (CGAI) Maklumat

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data.

CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value.

Key utilities include:

  • AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).
  • Secure tokenization and decentralized storage of files.
  • Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana.

CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

Laman Web Rasmi:
https://ghostdrive.com/

CGAI (CGAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CGAI (CGAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 94.17K
$ 94.17K$ 94.17K
Jumlah Bekalan:
$ 566.22M
$ 566.22M$ 566.22M
Bekalan Edaran:
$ 566.22M
$ 566.22M$ 566.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 94.17K
$ 94.17K$ 94.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00526633
$ 0.00526633$ 0.00526633
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00016632
$ 0.00016632$ 0.00016632

Tokenomik CGAI (CGAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CGAI (CGAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CGAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CGAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CGAI, terokai CGAI harga langsung token!

CGAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CGAI? Halaman ramalan harga CGAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

