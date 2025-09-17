cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 4,297.01 24J Tinggi $ 4,397.67 Sepanjang Masa $ 4,746.13 Harga Terendah $ 1,430.7 Perubahan Harga (1J) +1.64% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +5.29%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) harga masa nyata ialah $4,380.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGETH.HASHKEY didagangkan antara $ 4,297.01 rendah dan $ 4,397.67 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGETH.HASHKEY sepanjang masa ialah $ 4,746.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,430.7.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGETH.HASHKEY telah berubah sebanyak +1.64% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +5.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 875.76M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 875.76M Bekalan Peredaran 199.93K Jumlah Bekalan 199,929.02

Had Pasaran semasa cgETH Hashkey Cloud ialah $ 875.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGETH.HASHKEY ialah 199.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 199929.02. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 875.76M.