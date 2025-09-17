Lagi Mengenai CGHS

cGHS (CGHS) harga masa nyata ialah $0.081207. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGHS didagangkan antara $ 0.080781 rendah dan $ 0.081822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGHS sepanjang masa ialah $ 0.099394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.063213.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGHS telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa cGHS ialah $ 43.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGHS ialah 535.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 535436.7780043797. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.48K.

cGHS (CGHS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga cGHS kepada USD adalah $ -0.00011026130233622.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga cGHS kepada USD adalah $ -0.0095502599.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga cGHS kepada USD adalah $ -0.0131048202.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga cGHS kepada USD adalah $ -0.01587288687363514.

Hari ini$ -0.00011026130233622-0.13%
30 Hari$ -0.0095502599-11.76%
60 Hari$ -0.0131048202-16.13%
90 Hari$ -0.01587288687363514-16.35%

Apakah itu cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Harga langsung CGHS dalam USD ialah 0.081207 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Harga semasa CGHS ke USD ialah $ 0.081207. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Had pasaran untuk CGHS ialah $ 43.48K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Bekalan edaran CGHS ialah 535.44K USD.
CGHS mencapai harga ATH sebanyak 0.099394 USD.
CGHS melihat harga ATL sebanyak 0.063213 USD.
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CGHSialah -- USD.
CGHS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CGHSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.