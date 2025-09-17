cGHS (CGHS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.080781 24J Tinggi $ 0.081822 Sepanjang Masa $ 0.099394 Harga Terendah $ 0.063213 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -0.13% Perubahan Harga (7D) -1.08%

cGHS (CGHS) harga masa nyata ialah $0.081207. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGHS didagangkan antara $ 0.080781 rendah dan $ 0.081822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGHS sepanjang masa ialah $ 0.099394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.063213.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGHS telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cGHS (CGHS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.48K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.48K Bekalan Peredaran 535.44K Jumlah Bekalan 535,436.7780043797

Had Pasaran semasa cGHS ialah $ 43.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGHS ialah 535.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 535436.7780043797. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.48K.