CHAD (CHAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00966657$ 0.00966657 $ 0.00966657 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -1.46% Perubahan Harga (7D) -3.42% Perubahan Harga (7D) -3.42%

CHAD (CHAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAD sepanjang masa ialah $ 0.00966657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAD telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -1.46% dalam 24 jam dan -3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHAD (CHAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.79K$ 29.79K $ 29.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.79K$ 29.79K $ 29.79K Bekalan Peredaran 998.47M 998.47M 998.47M Jumlah Bekalan 998,466,970.941891 998,466,970.941891 998,466,970.941891

Had Pasaran semasa CHAD ialah $ 29.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAD ialah 998.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998466970.941891. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.79K.