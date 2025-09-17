CHAD CAT (CHADCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00829921$ 0.00829921 $ 0.00829921 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +2.91% Perubahan Harga (7D) +2.91%

CHAD CAT (CHADCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHADCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHADCAT sepanjang masa ialah $ 0.00829921, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHADCAT telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +2.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHAD CAT (CHADCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.87K$ 68.87K $ 68.87K Bekalan Peredaran 800.00M 800.00M 800.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CHAD CAT ialah $ 55.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHADCAT ialah 800.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.87K.