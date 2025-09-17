Lagi Mengenai CHAD

Chad Coin Logo

Chad Coin Harga (CHAD)

Tidak tersenarai

1 CHAD ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Chad Coin (CHAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:27:57 (UTC+8)

Chad Coin (CHAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.36%

-18.03%

-18.03%

Chad Coin (CHAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -18.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chad Coin (CHAD) Maklumat Pasaran

$ 270.56K
$ 270.56K$ 270.56K

--
----

$ 270.56K
$ 270.56K$ 270.56K

235.00B
235.00B 235.00B

235,000,000,000.0
235,000,000,000.0 235,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chad Coin ialah $ 270.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAD ialah 235.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 235000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 270.56K.

Chad Coin (CHAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Chad Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Chad Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Chad Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Chad Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.36%
30 Hari$ 0-35.22%
60 Hari$ 0-29.95%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Chad Coin (CHAD)

Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!

Chad Coin (CHAD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Chad Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chad Coin (CHAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chad Coin (CHAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chad Coin.

Semak Chad Coin ramalan harga sekarang!

CHAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Chad Coin (CHAD)

Memahami tokenomik Chad Coin (CHAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chad Coin (CHAD)

Berapakah nilai Chad Coin (CHAD) hari ini?
Harga langsung CHAD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHAD ke USD?
Harga semasa CHAD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chad Coin?
Had pasaran untuk CHAD ialah $ 270.56K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHAD?
Bekalan edaran CHAD ialah 235.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHAD?
CHAD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHAD?
CHAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHADialah -- USD.
Adakah CHAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:27:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.