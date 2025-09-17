Chad Coin (CHAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) -18.03%

Chad Coin (CHAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -18.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chad Coin (CHAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 270.56K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 270.56K Bekalan Peredaran 235.00B Jumlah Bekalan 235,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chad Coin ialah $ 270.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAD ialah 235.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 235000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 270.56K.