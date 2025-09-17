CHADAI Harga (CHADAI)
CHADAI (CHADAI) harga masa nyata ialah $0.00001018. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHADAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHADAI sepanjang masa ialah $ 0.00045893, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000476.
Dari segi prestasi jangka pendek, CHADAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa CHADAI ialah $ 10.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHADAI ialah 999.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999577801.260565. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.18K.
Pada hari ini, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ +0.0000006125.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ +0.0000018574.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ +0.0000006125
|+6.02%
|60 Hari
|$ +0.0000018574
|+18.25%
|90 Hari
|$ 0
|--
ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.
