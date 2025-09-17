Lagi Mengenai CHADAI

CHADAI Logo

CHADAI Harga (CHADAI)

Tidak tersenarai

1 CHADAI ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
CHADAI (CHADAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:27:42 (UTC+8)

CHADAI (CHADAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00045893
$ 0.00045893$ 0.00045893

$ 0.00000476
$ 0.00000476$ 0.00000476

--

--

0.00%

0.00%

CHADAI (CHADAI) harga masa nyata ialah $0.00001018. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHADAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHADAI sepanjang masa ialah $ 0.00045893, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000476.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHADAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHADAI (CHADAI) Maklumat Pasaran

$ 10.18K
$ 10.18K$ 10.18K

--
----

$ 10.18K
$ 10.18K$ 10.18K

999.58M
999.58M 999.58M

999,577,801.260565
999,577,801.260565 999,577,801.260565

Had Pasaran semasa CHADAI ialah $ 10.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHADAI ialah 999.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999577801.260565. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.18K.

CHADAI (CHADAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ +0.0000006125.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ +0.0000018574.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CHADAI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0000006125+6.02%
60 Hari$ +0.0000018574+18.25%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CHADAI (CHADAI)

ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

CHADAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CHADAI (CHADAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CHADAI (CHADAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CHADAI.

Semak CHADAI ramalan harga sekarang!

CHADAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CHADAI (CHADAI)

Memahami tokenomik CHADAI (CHADAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHADAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CHADAI (CHADAI)

Berapakah nilai CHADAI (CHADAI) hari ini?
Harga langsung CHADAI dalam USD ialah 0.00001018 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHADAI ke USD?
Harga semasa CHADAI ke USD ialah $ 0.00001018. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CHADAI?
Had pasaran untuk CHADAI ialah $ 10.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHADAI?
Bekalan edaran CHADAI ialah 999.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHADAI?
CHADAI mencapai harga ATH sebanyak 0.00045893 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHADAI?
CHADAI melihat harga ATL sebanyak 0.00000476 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHADAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHADAIialah -- USD.
Adakah CHADAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHADAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHADAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.