Chadette (CHADETTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0021776 $ 0.0021776 $ 0.0021776 24J Rendah $ 0.00229794 $ 0.00229794 $ 0.00229794 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0021776$ 0.0021776 $ 0.0021776 24J Tinggi $ 0.00229794$ 0.00229794 $ 0.00229794 Sepanjang Masa $ 0.00711748$ 0.00711748 $ 0.00711748 Harga Terendah $ 0.00036275$ 0.00036275 $ 0.00036275 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +2.85% Perubahan Harga (7D) +7.04% Perubahan Harga (7D) +7.04%

Chadette (CHADETTE) harga masa nyata ialah $0.00226816. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHADETTE didagangkan antara $ 0.0021776 rendah dan $ 0.00229794 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHADETTE sepanjang masa ialah $ 0.00711748, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036275.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHADETTE telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +2.85% dalam 24 jam dan +7.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chadette (CHADETTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Bekalan Peredaran 991.79M 991.79M 991.79M Jumlah Bekalan 991,792,275.16861 991,792,275.16861 991,792,275.16861

Had Pasaran semasa Chadette ialah $ 2.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHADETTE ialah 991.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991792275.16861. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.25M.