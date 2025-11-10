ChadFi Harga (CHADFI)
Harga langsung ChadFi (CHADFI) hari ini ialah $ 0.00036331, dengan 31.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHADFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00036331 setiap CHADFI.
ChadFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 354,130, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CHADFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHADFI didagangkan antara $ 0.00027505 (rendah) dan $ 0.00036356 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00174818, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026781.
Dalam prestasi jangka pendek, CHADFI dipindahkan +1.97% dalam sejam terakhir dan -44.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa ChadFi ialah $ 354.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHADFI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 354.13K.
Pada hari ini, perubahan harga ChadFi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ChadFi kepada USD adalah $ -0.0002183918.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ChadFi kepada USD adalah $ -0.0002453204.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ChadFi kepada USD adalah $ -0.0009033786412925533.
Pada tahun 2040, harga ChadFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse
Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.
Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.
Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.
Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.
Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.
SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.
Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.
Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
