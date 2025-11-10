ChadFi Harga Hari Ini

Harga langsung ChadFi (CHADFI) hari ini ialah $ 0.00036331, dengan 31.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHADFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00036331 setiap CHADFI.

ChadFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 354,130, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CHADFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHADFI didagangkan antara $ 0.00027505 (rendah) dan $ 0.00036356 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00174818, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026781.

Dalam prestasi jangka pendek, CHADFI dipindahkan +1.97% dalam sejam terakhir dan -44.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ChadFi (CHADFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 354.13K$ 354.13K $ 354.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 354.13K$ 354.13K $ 354.13K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

