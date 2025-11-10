Tokenomik ChadFi (CHADFI)
ChadFi (CHADFI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ChadFi (CHADFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
ChadFi (CHADFI) Maklumat
ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse
Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.
Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.
Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.
Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.
Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.
SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.
Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.
Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.
Tokenomik ChadFi (CHADFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ChadFi (CHADFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CHADFI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CHADFI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CHADFI, terokai CHADFI harga langsung token!
CHADFI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CHADFI? Halaman ramalan harga CHADFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
