Chain Fox (CFXSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005008 $ 0.00005008 $ 0.00005008 24J Rendah $ 0.00005387 $ 0.00005387 $ 0.00005387 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005008$ 0.00005008 $ 0.00005008 24J Tinggi $ 0.00005387$ 0.00005387 $ 0.00005387 Sepanjang Masa $ 0.00609685$ 0.00609685 $ 0.00609685 Harga Terendah $ 0.00004992$ 0.00004992 $ 0.00004992 Perubahan Harga (1J) -2.73% Perubahan Harga (1D) -4.60% Perubahan Harga (7D) -4.67% Perubahan Harga (7D) -4.67%

Chain Fox (CFXSOL) harga masa nyata ialah $0.00005064. Sepanjang 24 jam yang lalu, CFXSOL didagangkan antara $ 0.00005008 rendah dan $ 0.00005387 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CFXSOL sepanjang masa ialah $ 0.00609685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004992.

Dari segi prestasi jangka pendek, CFXSOL telah berubah sebanyak -2.73% sejak sejam yang lalu, -4.60% dalam 24 jam dan -4.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chain Fox (CFXSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.64K$ 50.64K $ 50.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.64K$ 50.64K $ 50.64K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,972,838.29 999,972,838.29 999,972,838.29

Had Pasaran semasa Chain Fox ialah $ 50.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CFXSOL ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999972838.29. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.64K.