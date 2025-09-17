Chain Games (CHAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02094194 24J Tinggi $ 0.02347355 Sepanjang Masa $ 1.03 Harga Terendah $ 0.0055509 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) -3.90% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Chain Games (CHAIN) harga masa nyata ialah $0.02188068. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAIN didagangkan antara $ 0.02094194 rendah dan $ 0.02347355 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAIN sepanjang masa ialah $ 1.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0055509.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAIN telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -3.90% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chain Games (CHAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.31M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.80M Bekalan Peredaran 379.87M Jumlah Bekalan 493,499,998.3071

Had Pasaran semasa Chain Games ialah $ 8.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAIN ialah 379.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 493499998.3071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.80M.