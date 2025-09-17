Lagi Mengenai CGG

Maklumat Harga CGG

Laman Web Rasmi CGG

Tokenomik CGG

Ramalan Harga CGG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Chain Guardians Logo

Chain Guardians Harga (CGG)

Tidak tersenarai

1 CGG ke USD Harga Langsung:

$0.00213255
$0.00213255$0.00213255
-3.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Chain Guardians (CGG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:54:37 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00208831
$ 0.00208831$ 0.00208831
24J Rendah
$ 0.00474333
$ 0.00474333$ 0.00474333
24J Tinggi

$ 0.00208831
$ 0.00208831$ 0.00208831

$ 0.00474333
$ 0.00474333$ 0.00474333

$ 4.33
$ 4.33$ 4.33

$ 0.00080217
$ 0.00080217$ 0.00080217

+0.68%

+1.89%

-51.98%

-51.98%

Chain Guardians (CGG) harga masa nyata ialah $0.00212774. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGG didagangkan antara $ 0.00208831 rendah dan $ 0.00474333 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGG sepanjang masa ialah $ 4.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00080217.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan -51.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chain Guardians (CGG) Maklumat Pasaran

$ 238.10K
$ 238.10K$ 238.10K

--
----

$ 255.33K
$ 255.33K$ 255.33K

111.90M
111.90M 111.90M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Had Pasaran semasa Chain Guardians ialah $ 238.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGG ialah 111.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 255.33K.

Chain Guardians (CGG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Chain Guardians kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Chain Guardians kepada USD adalah $ +0.0001936698.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Chain Guardians kepada USD adalah $ -0.0005300276.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Chain Guardians kepada USD adalah $ +0.0009931074176861572.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.89%
30 Hari$ +0.0001936698+9.10%
60 Hari$ -0.0005300276-24.91%
90 Hari$ +0.0009931074176861572+87.53%

Apakah itu Chain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Chain Guardians (CGG) Sumber

Laman Web Rasmi

Chain Guardians Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chain Guardians (CGG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chain Guardians (CGG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chain Guardians.

Semak Chain Guardians ramalan harga sekarang!

CGG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Chain Guardians (CGG)

Memahami tokenomik Chain Guardians (CGG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CGG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chain Guardians (CGG)

Berapakah nilai Chain Guardians (CGG) hari ini?
Harga langsung CGG dalam USD ialah 0.00212774 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CGG ke USD?
Harga semasa CGG ke USD ialah $ 0.00212774. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chain Guardians?
Had pasaran untuk CGG ialah $ 238.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CGG?
Bekalan edaran CGG ialah 111.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CGG?
CGG mencapai harga ATH sebanyak 4.33 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CGG?
CGG melihat harga ATL sebanyak 0.00080217 USD.
Berapakah jumlah dagangan CGG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CGGialah -- USD.
Adakah CGG akan naik lebih tinggi tahun ini?
CGG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CGGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:54:37 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.