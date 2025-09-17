Chain Guardians (CGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00208831 $ 0.00208831 $ 0.00208831 24J Rendah $ 0.00474333 $ 0.00474333 $ 0.00474333 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00208831$ 0.00208831 $ 0.00208831 24J Tinggi $ 0.00474333$ 0.00474333 $ 0.00474333 Sepanjang Masa $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 Harga Terendah $ 0.00080217$ 0.00080217 $ 0.00080217 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) +1.89% Perubahan Harga (7D) -51.98% Perubahan Harga (7D) -51.98%

Chain Guardians (CGG) harga masa nyata ialah $0.00212774. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGG didagangkan antara $ 0.00208831 rendah dan $ 0.00474333 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGG sepanjang masa ialah $ 4.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00080217.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan -51.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chain Guardians (CGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 238.10K$ 238.10K $ 238.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 255.33K$ 255.33K $ 255.33K Bekalan Peredaran 111.90M 111.90M 111.90M Jumlah Bekalan 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Had Pasaran semasa Chain Guardians ialah $ 238.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGG ialah 111.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 255.33K.