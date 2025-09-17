Lagi Mengenai CLEG

Chain of Legends Logo

Chain of Legends Harga (CLEG)

Tidak tersenarai

1 CLEG ke USD Harga Langsung:

$0.00066048
+11.70%1D
USD
Chain of Legends (CLEG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:27:58 (UTC+8)

Chain of Legends (CLEG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.199246
$ 0
-0.02%

+11.75%

+28.63%

+28.63%

Chain of Legends (CLEG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLEG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLEG sepanjang masa ialah $ 0.199246, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLEG telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +11.75% dalam 24 jam dan +28.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chain of Legends (CLEG) Maklumat Pasaran

$ 45.13K
--
$ 360.62K
68.33M
545,990,835.0
Had Pasaran semasa Chain of Legends ialah $ 45.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLEG ialah 68.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 545990835.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 360.62K.

Chain of Legends (CLEG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Chain of Legends kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Chain of Legends kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Chain of Legends kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Chain of Legends kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+11.75%
30 Hari$ 0+56.50%
60 Hari$ 0+55.38%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Chain of Legends (CLEG)

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

Chain of Legends (CLEG) Sumber

Laman Web Rasmi

Chain of Legends Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chain of Legends (CLEG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chain of Legends (CLEG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chain of Legends.

Semak Chain of Legends ramalan harga sekarang!

CLEG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Chain of Legends (CLEG)

Memahami tokenomik Chain of Legends (CLEG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLEG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chain of Legends (CLEG)

Berapakah nilai Chain of Legends (CLEG) hari ini?
Harga langsung CLEG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLEG ke USD?
Harga semasa CLEG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chain of Legends?
Had pasaran untuk CLEG ialah $ 45.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLEG?
Bekalan edaran CLEG ialah 68.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLEG?
CLEG mencapai harga ATH sebanyak 0.199246 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLEG?
CLEG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLEG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLEGialah -- USD.
Adakah CLEG akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLEG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLEGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
