Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chain of Legends (CLEG) Berapakah nilai Chain of Legends (CLEG) hari ini? Harga langsung CLEG dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CLEG ke USD? $ 0 . Apakah had pasaran Chain of Legends? Had pasaran untuk CLEG ialah $ 45.13K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CLEG? Bekalan edaran CLEG ialah 68.33M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLEG? CLEG mencapai harga ATH sebanyak 0.199246 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLEG? CLEG melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CLEG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLEGialah -- USD .

