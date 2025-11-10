Chain Talk Daily Harga Hari Ini

Harga langsung Chain Talk Daily (CTD) hari ini ialah $ 0.00015311, dengan 8.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CTD kepada USD penukaran adalah $ 0.00015311 setiap CTD.

Chain Talk Daily kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 152,788, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CTD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CTD didagangkan antara $ 0.00014139 (rendah) dan $ 0.00015513 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00415884, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007742.

Dalam prestasi jangka pendek, CTD dipindahkan +1.18% dalam sejam terakhir dan -9.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chain Talk Daily (CTD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 152.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 152.79K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

