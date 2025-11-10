Tokenomik Chain Talk Daily (CTD)

Tokenomik Chain Talk Daily (CTD)

Lihat cerapan utama tentang Chain Talk Daily (CTD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:10:23 (UTC+8)
Chain Talk Daily (CTD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chain Talk Daily (CTD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 149.58K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 149.58K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00415884
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00014958
Chain Talk Daily (CTD) Maklumat

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

Laman Web Rasmi:
https://www.chaintalkdaily-cto.com

Tokenomik Chain Talk Daily (CTD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chain Talk Daily (CTD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CTD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CTD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CTD, terokai CTD harga langsung token!

CTD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CTD? Halaman ramalan harga CTD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

