Chain4Energy Harga Hari Ini

Harga langsung Chain4Energy (C4E) hari ini ialah $ 0.00326867, dengan 1.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa C4E kepada USD penukaran adalah $ 0.00326867 setiap C4E.

Chain4Energy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 361,268, dengan bekalan edaran sebanyak 110.52M C4E. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, C4E didagangkan antara $ 0.00313946 (rendah) dan $ 0.00328815 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.079614, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00297491.

Dalam prestasi jangka pendek, C4E dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan +0.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chain4Energy (C4E) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 361.27K$ 361.27K $ 361.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 110.52M 110.52M 110.52M Jumlah Bekalan 311,395,648.618356 311,395,648.618356 311,395,648.618356

