ChainBounty (BOUNTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04199019 $ 0.04199019 $ 0.04199019 24J Rendah $ 0.04274597 $ 0.04274597 $ 0.04274597 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04199019$ 0.04199019 $ 0.04199019 24J Tinggi $ 0.04274597$ 0.04274597 $ 0.04274597 Sepanjang Masa $ 0.414779$ 0.414779 $ 0.414779 Harga Terendah $ 0.0071109$ 0.0071109 $ 0.0071109 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) +2.00% Perubahan Harga (7D) +2.00%

ChainBounty (BOUNTY) harga masa nyata ialah $0.04227703. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOUNTY didagangkan antara $ 0.04199019 rendah dan $ 0.04274597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOUNTY sepanjang masa ialah $ 0.414779, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0071109.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOUNTY telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +2.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChainBounty (BOUNTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.39M$ 21.39M $ 21.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.39M$ 21.39M $ 21.39M Bekalan Peredaran 505.83M 505.83M 505.83M Jumlah Bekalan 505,833,333.0 505,833,333.0 505,833,333.0

Had Pasaran semasa ChainBounty ialah $ 21.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOUNTY ialah 505.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 505833333.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.39M.