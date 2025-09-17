Chainflip (FLIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.736645 $ 0.736645 $ 0.736645 24J Rendah $ 0.752043 $ 0.752043 $ 0.752043 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.736645$ 0.736645 $ 0.736645 24J Tinggi $ 0.752043$ 0.752043 $ 0.752043 Sepanjang Masa $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 Harga Terendah $ 0.30855$ 0.30855 $ 0.30855 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -1.47% Perubahan Harga (7D) +25.28% Perubahan Harga (7D) +25.28%

Chainflip (FLIP) harga masa nyata ialah $0.740287. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIP didagangkan antara $ 0.736645 rendah dan $ 0.752043 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIP sepanjang masa ialah $ 9.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.30855.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLIP telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan +25.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chainflip (FLIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.80M$ 49.80M $ 49.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.22M$ 70.22M $ 70.22M Bekalan Peredaran 67.28M 67.28M 67.28M Jumlah Bekalan 94,853,477.02762085 94,853,477.02762085 94,853,477.02762085

Had Pasaran semasa Chainflip ialah $ 49.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLIP ialah 67.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 94853477.02762085. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.22M.