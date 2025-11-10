ChainLeak Harga Hari Ini

Harga langsung ChainLeak (CHAINLEAK) hari ini ialah --, dengan 19.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHAINLEAK kepada USD penukaran adalah -- setiap CHAINLEAK.

ChainLeak kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,988, dengan bekalan edaran sebanyak 505.81M CHAINLEAK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHAINLEAK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CHAINLEAK dipindahkan +0.92% dalam sejam terakhir dan +17.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ChainLeak (CHAINLEAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.99K$ 24.99K $ 24.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.40K$ 49.40K $ 49.40K Bekalan Peredaran 505.81M 505.81M 505.81M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ChainLeak ialah $ 24.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAINLEAK ialah 505.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.40K.