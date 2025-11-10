Tokenomik ChainLeak (CHAINLEAK)

Lihat cerapan utama tentang ChainLeak (CHAINLEAK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:20:03 (UTC+8)
USD

ChainLeak (CHAINLEAK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ChainLeak (CHAINLEAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 23.33K
$ 23.33K$ 23.33K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 505.81M
$ 505.81M$ 505.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 46.12K
$ 46.12K$ 46.12K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00012035
$ 0.00012035$ 0.00012035
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003205
$ 0.00003205$ 0.00003205
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

ChainLeak (CHAINLEAK) Maklumat

The official token of the ChainLeak Crypto News Podcast. Your pass to the future of crypto media. Collect to get new episodes first, vote on future guests, and join our exclusive community.

Hold your spot in crypto history. Each collector becomes part of the ChainLeak legacy, gaining behind-the-scenes access, exclusive perks, and the power to shape the next evolution of decentralized media forever.

Laman Web Rasmi:
https://ChainLeak.com

Tokenomik ChainLeak (CHAINLEAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ChainLeak (CHAINLEAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHAINLEAK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHAINLEAK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHAINLEAK, terokai CHAINLEAK harga langsung token!

CHAINLEAK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHAINLEAK? Halaman ramalan harga CHAINLEAK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi