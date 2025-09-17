Apakah itu ChainNet (CNET)

ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainNet (CNET) Berapakah nilai ChainNet (CNET) hari ini? Harga langsung CNET dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CNET ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CNET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ChainNet? Had pasaran untuk CNET ialah $ 40.82K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CNET? Bekalan edaran CNET ialah 100.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CNET? CNET mencapai harga ATH sebanyak 0.02663557 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CNET? CNET melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CNET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CNETialah -- USD . Adakah CNET akan naik lebih tinggi tahun ini? CNET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CNETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

