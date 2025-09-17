Chainpal (CPAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03480389 $ 0.03480389 $ 0.03480389 24J Rendah $ 0.03653172 $ 0.03653172 $ 0.03653172 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03480389$ 0.03480389 $ 0.03480389 24J Tinggi $ 0.03653172$ 0.03653172 $ 0.03653172 Sepanjang Masa $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Harga Terendah $ 0.00916429$ 0.00916429 $ 0.00916429 Perubahan Harga (1J) -0.78% Perubahan Harga (1D) +3.43% Perubahan Harga (7D) +2.85% Perubahan Harga (7D) +2.85%

Chainpal (CPAL) harga masa nyata ialah $0.03607496. Sepanjang 24 jam yang lalu, CPAL didagangkan antara $ 0.03480389 rendah dan $ 0.03653172 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CPAL sepanjang masa ialah $ 1.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00916429.

Dari segi prestasi jangka pendek, CPAL telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, +3.43% dalam 24 jam dan +2.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chainpal (CPAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.11K$ 275.11K $ 275.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 360.75K$ 360.75K $ 360.75K Bekalan Peredaran 7.63M 7.63M 7.63M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Chainpal ialah $ 275.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CPAL ialah 7.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 360.75K.