ChainPort (PORTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00083617 $ 0.00083617 $ 0.00083617 24J Rendah $ 0.00086192 $ 0.00086192 $ 0.00086192 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00083617$ 0.00083617 $ 0.00083617 24J Tinggi $ 0.00086192$ 0.00086192 $ 0.00086192 Sepanjang Masa $ 0.127139$ 0.127139 $ 0.127139 Harga Terendah $ 0.00049331$ 0.00049331 $ 0.00049331 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -2.91% Perubahan Harga (7D) +5.51% Perubahan Harga (7D) +5.51%

ChainPort (PORTX) harga masa nyata ialah $0.00083645. Sepanjang 24 jam yang lalu, PORTX didagangkan antara $ 0.00083617 rendah dan $ 0.00086192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PORTX sepanjang masa ialah $ 0.127139, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00049331.

Dari segi prestasi jangka pendek, PORTX telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -2.91% dalam 24 jam dan +5.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChainPort (PORTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 143.15K$ 143.15K $ 143.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 568.63K$ 568.63K $ 568.63K Bekalan Peredaran 171.13M 171.13M 171.13M Jumlah Bekalan 679,814,605.4471 679,814,605.4471 679,814,605.4471

Had Pasaran semasa ChainPort ialah $ 143.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PORTX ialah 171.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 679814605.4471. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 568.63K.