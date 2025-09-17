CHAISavings (CHAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00852492 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.89%

CHAISavings (CHAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAI sepanjang masa ialah $ 0.00852492, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHAISavings (CHAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 208.80K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.80K Bekalan Peredaran 999.99M Jumlah Bekalan 999,989,510.402131

Had Pasaran semasa CHAISavings ialah $ 208.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAI ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999989510.402131. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.80K.