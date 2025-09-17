Channels (CAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00038798 $ 0.00038798 $ 0.00038798 24J Rendah $ 0.00047807 $ 0.00047807 $ 0.00047807 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00038798$ 0.00038798 $ 0.00038798 24J Tinggi $ 0.00047807$ 0.00047807 $ 0.00047807 Sepanjang Masa $ 84.31$ 84.31 $ 84.31 Harga Terendah $ 0.00003962$ 0.00003962 $ 0.00003962 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +7.87% Perubahan Harga (7D) +7.57% Perubahan Harga (7D) +7.57%

Channels (CAN) harga masa nyata ialah $0.00042184. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAN didagangkan antara $ 0.00038798 rendah dan $ 0.00047807 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAN sepanjang masa ialah $ 84.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003962.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAN telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +7.87% dalam 24 jam dan +7.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Channels (CAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 317.10K$ 317.10K $ 317.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 421.12K$ 421.12K $ 421.12K Bekalan Peredaran 752.98M 752.98M 752.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Channels ialah $ 317.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAN ialah 752.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 421.12K.