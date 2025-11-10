Chapo Harga Hari Ini

Harga langsung Chapo (CHAPO) hari ini ialah $ 0.00000918, dengan 21.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHAPO kepada USD penukaran adalah $ 0.00000918 setiap CHAPO.

Chapo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,183.09, dengan bekalan edaran sebanyak 999.88M CHAPO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHAPO didagangkan antara $ 0.00000901 (rendah) dan $ 0.00001165 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00024833, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000675.

Dalam prestasi jangka pendek, CHAPO dipindahkan +1.77% dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Chapo (CHAPO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,882,577.493914 999,882,577.493914 999,882,577.493914

Had Pasaran semasa Chapo ialah $ 9.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAPO ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999882577.493914. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.18K.