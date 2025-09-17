Chappyz (CHAPZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00981464$ 0.00981464 $ 0.00981464 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -1.03% Perubahan Harga (7D) +11.63% Perubahan Harga (7D) +11.63%

Chappyz (CHAPZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAPZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAPZ sepanjang masa ialah $ 0.00981464, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAPZ telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan +11.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chappyz (CHAPZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 7.77B 7.77B 7.77B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Chappyz ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAPZ ialah 7.77B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.