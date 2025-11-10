Charged Particles Harga Hari Ini

Harga langsung Charged Particles (IONX) hari ini ialah $ 0.00102853, dengan 2.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IONX kepada USD penukaran adalah $ 0.00102853 setiap IONX.

Charged Particles kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 82,157, dengan bekalan edaran sebanyak 79.88M IONX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IONX didagangkan antara $ 0.00098293 (rendah) dan $ 0.00107067 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.75, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00082139.

Dalam prestasi jangka pendek, IONX dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -17.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Charged Particles (IONX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.16K$ 82.16K $ 82.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.85K$ 102.85K $ 102.85K Bekalan Peredaran 79.88M 79.88M 79.88M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

