CHARLES (CHARLES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02216344 $ 0.02216344 $ 0.02216344 24J Rendah $ 0.02268949 $ 0.02268949 $ 0.02268949 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02216344$ 0.02216344 $ 0.02216344 24J Tinggi $ 0.02268949$ 0.02268949 $ 0.02268949 Sepanjang Masa $ 0.127588$ 0.127588 $ 0.127588 Harga Terendah $ 0.00979852$ 0.00979852 $ 0.00979852 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +10.85% Perubahan Harga (7D) +10.85%

CHARLES (CHARLES) harga masa nyata ialah $0.02259378. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHARLES didagangkan antara $ 0.02216344 rendah dan $ 0.02268949 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHARLES sepanjang masa ialah $ 0.127588, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00979852.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHARLES telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +10.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CHARLES (CHARLES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 678.63K$ 678.63K $ 678.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 678.63K$ 678.63K $ 678.63K Bekalan Peredaran 30.04M 30.04M 30.04M Jumlah Bekalan 30,035,997.0 30,035,997.0 30,035,997.0

Had Pasaran semasa CHARLES ialah $ 678.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHARLES ialah 30.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30035997.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 678.63K.