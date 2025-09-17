Apakah itu Charles the Chad (CHAD)

Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Charles the Chad (CHAD) Berapakah nilai Charles the Chad (CHAD) hari ini? Harga langsung CHAD dalam USD ialah 0.00220665 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CHAD ke USD? $ 0.00220665 . Lihat Harga semasa CHAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Charles the Chad? Had pasaran untuk CHAD ialah $ 2.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CHAD? Bekalan edaran CHAD ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHAD? CHAD mencapai harga ATH sebanyak 0.03519658 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHAD? CHAD melihat harga ATL sebanyak 0.00152588 USD . Berapakah jumlah dagangan CHAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHADialah -- USD . Adakah CHAD akan naik lebih tinggi tahun ini? CHAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

