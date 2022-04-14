Tokenomik CHARLES (CHARLES)

Tokenomik CHARLES (CHARLES)

Lihat cerapan utama tentang CHARLES (CHARLES), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

CHARLES (CHARLES) Maklumat

The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.

Laman Web Rasmi:
https://stuff.io/video/about-stuff-e2/

CHARLES (CHARLES) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CHARLES (CHARLES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 661.16K
$ 661.16K$ 661.16K
Jumlah Bekalan:
$ 30.04M
$ 30.04M$ 30.04M
Bekalan Edaran:
$ 30.04M
$ 30.04M$ 30.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 661.16K
$ 661.16K$ 661.16K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.127588
$ 0.127588$ 0.127588
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00979852
$ 0.00979852$ 0.00979852
Harga Semasa:
$ 0.02196546
$ 0.02196546$ 0.02196546

Tokenomik CHARLES (CHARLES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CHARLES (CHARLES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHARLES yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHARLES yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHARLES, terokai CHARLES harga langsung token!

CHARLES Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHARLES? Halaman ramalan harga CHARLES kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.