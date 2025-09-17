Charli3 (C3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04257236 $ 0.04257236 $ 0.04257236 24J Rendah $ 0.04414421 $ 0.04414421 $ 0.04414421 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04257236$ 0.04257236 $ 0.04257236 24J Tinggi $ 0.04414421$ 0.04414421 $ 0.04414421 Sepanjang Masa $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +1.78% Perubahan Harga (7D) +1.84% Perubahan Harga (7D) +1.84%

Charli3 (C3) harga masa nyata ialah $0.04353992. Sepanjang 24 jam yang lalu, C3 didagangkan antara $ 0.04257236 rendah dan $ 0.04414421 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi C3 sepanjang masa ialah $ 4.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, C3 telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +1.78% dalam 24 jam dan +1.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Charli3 (C3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Bekalan Peredaran 35.67M 35.67M 35.67M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Charli3 ialah $ 1.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran C3 ialah 35.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.36M.