Charlie (CHARLIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00010578 $ 0.00010578 $ 0.00010578 24J Rendah $ 0.0001119 $ 0.0001119 $ 0.0001119 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00010578$ 0.00010578 $ 0.00010578 24J Tinggi $ 0.0001119$ 0.0001119 $ 0.0001119 Sepanjang Masa $ 0.00137086$ 0.00137086 $ 0.00137086 Harga Terendah $ 0.00010578$ 0.00010578 $ 0.00010578 Perubahan Harga (1J) +0.91% Perubahan Harga (1D) -3.77% Perubahan Harga (7D) -5.73% Perubahan Harga (7D) -5.73%

Charlie (CHARLIE) harga masa nyata ialah $0.00010705. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHARLIE didagangkan antara $ 0.00010578 rendah dan $ 0.0001119 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHARLIE sepanjang masa ialah $ 0.00137086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010578.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHARLIE telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, -3.77% dalam 24 jam dan -5.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Charlie (CHARLIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 106.86K$ 106.86K $ 106.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 106.86K$ 106.86K $ 106.86K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Charlie ialah $ 106.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHARLIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 106.86K.